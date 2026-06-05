Emekli ve memur maaşlarında temmuz hesabı! Yeni rakamlar belli oldu: Kim, ne kadar alacak?

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren maaş zamlarına dair kritik verileri paylaştı. Haziran ayı enflasyon verisi öncesinde, 5 aylık kesinleşen rakamlar üzerinden yapılan hesaplamalarla en düşük memur, memur emeklisi ve SSK-Bağkur emeklisi maaşları tek tek belirlendi. Temmuz ayında yapılacak artışlarla birlikte maaşlarda yeni bir dönem başlayacak.