Emekli promosyonunda yeni süreç! Kamu bankaları da promosyon miktarını artıracak

Emeklilere verilen promosyon ödemelerinde miktarlar güncellenmeye devam ediyor. Özel bankaların yarışına kamu bankaları da dahil oluyor. Hazine Bakanlığı bu konuda talimatlarını bankalara iletti. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeni promosyon miktarlarının açıklanması bekleniyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdem, "Kamu çalışanları açısından da yeni promosyon rakamları çıkabilir 5 - 10 katını bulabilir daha önce aldıkları promosyon rakamlarının." dedi.

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