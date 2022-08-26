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Promosyon yarışı kızıştı! Kamu bankaları da katılıyor! Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emeklilere verilen promosyon ödemelerinde miktarlar güncellenmeye devam ediyor. Özel bankaların yarışına kamu bankaları da dahil oluyor. Hazine Bakanlığı bu konuda talimatlarını bankalara iletti. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeni promosyon miktarlarının açıklanması bekleniyor. Hal böyle olunca, "Hangi banka ne kadar promosyon ödemesi veriyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yerini alıyor. Peki, En yüksek promosyon ödemesi yapıyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.08.2022 13:57 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022 13:59
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Promosyon yarışı kızıştı! Kamu bankaları da katılıyor! Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 14 milyon emekli müşterisini olmayı kabul ettikleri banka ile taahhüt anlaşması imzalıyor. Böylelikle promosyon ödemeleri hesaplara yatıyor. Özel bankalar arasında promosyon yarışı sürüyor. Kamu bankaları da yarışa dahil olacak. Hazine Bakanlığı'nın çalışmalarında sona gelmesinin ardından miktarlar duyurulacak. Peki, En yüksek promosyon ödemesi yapan banka hangileri?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Promosyon yarışı kızıştı! Kamu bankaları da katılıyor! Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

14 milyon emeklinin bankalara yatan maaşlarına karşılık ödenen promosyonlar ile ilgili yarış bütün hızıyla devam ediyor.

Özel bankalar çeşitli şartlar da öne sürerek miktarı 10 bin liraya kadar çıkardı.

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Promosyon yarışı kızıştı! Kamu bankaları da katılıyor! Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Özel bankalar arasındaki bu rekabet emeklilere avantaj olarak yansırken öne sürülen şartlara da dikkat etmek gerekiyor.

Özel bankalar ürünlerin kullanılması, yeni emekli müşterisi getirilmesi, fatura ödenilmesi gibi birçok şart karşılığında yüksek promosyon ödüyor.

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Promosyon yarışı kızıştı! Kamu bankaları da katılıyor! Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Kamu bankaları ise sadece 3 yıl maaşı alma sözü veren emeklilere promosyon ödemesi yapıyor.

Ancak özel bankalarda 10 bin liraya kadar çıkan promosyon miktarları kamu bankalarında maaşa göre 750 TL'ye kadar çıkıyor.

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Promosyon yarışı kızıştı! Kamu bankaları da katılıyor! Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Aradaki farkın çok açılması kamu bankalarının da yeni promosyon belirlemesi çağrılarını artırmıştı.

Emeklilerin büyük çoğunluğu maaşını kamu bankalarından alıyor.

Bunu bilen özel bankalar kampanyalarıyla emeklileri kendi bankalarına çekmeye çalışıyor.