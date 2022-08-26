Promosyon yarışı kızıştı! Kamu bankaları da katılıyor! Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emeklilere verilen promosyon ödemelerinde miktarlar güncellenmeye devam ediyor. Özel bankaların yarışına kamu bankaları da dahil oluyor. Hazine Bakanlığı bu konuda talimatlarını bankalara iletti. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeni promosyon miktarlarının açıklanması bekleniyor. Hal böyle olunca, "Hangi banka ne kadar promosyon ödemesi veriyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yerini alıyor. Peki, En yüksek promosyon ödemesi yapıyor?