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Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu! SGK duyurdu....

Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu! SGK duyurdu....

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 02.08.2024 10:10
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre en düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye yükseltildi. Karara ilişkin SGK tarafından yapılan açıklamada en düşük emekli maaşında fark ödemelerinin 7 Temmuz'da hesaplara yatacağı belirtildi..
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Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu!
Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu!
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