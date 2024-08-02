Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu! SGK duyurdu....

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre en düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye yükseltildi. Karara ilişkin SGK tarafından yapılan açıklamada en düşük emekli maaşında fark ödemelerinin 7 Temmuz'da hesaplara yatacağı belirtildi..

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