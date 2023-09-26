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Emekli maaşına zam olacak mı? Emekliye ara zam olacak mı?

A Haber
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Giriş: 26.09.2023 10:03
Emekli zammı geliyor. Konuya dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Çalışma yıl sonuna kadar tamamlanacak. Düşük maaş alanlar daha çok desteklenecek.” dedi.  En düşük emekli aylığı kaç lira olacak? Emekli maaşlarına seyyanen zam olacak mı? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.
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