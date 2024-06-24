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Emekli maaş zammı belli oluyor! Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 24.06.2024 13:56
Emekli maaş zammı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Konuşulan formüller neler? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun’un konuğu olan mali müşavir Emin Yılmaz önemli bilgiler paylaştı.
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