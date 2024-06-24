Emekli maaş zammı belli oluyor! Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Konuşulan formüller neler? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun’un konuğu olan mali müşavir Emin Yılmaz önemli bilgiler paylaştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN