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Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli memur maaşları ne kadar oldu? Ne kadar fark yatırılacak? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 26.01.2022 10:16
Güncelleme:26.01.2022 12:10
Son dakika haberi... Emekli memur maaşlarında farklar hesaplara yatıyor. Peki ne zaman yatacak? Yatırılacak farklar ne kadar? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Emekli memur maaşlarında farklar hesaplara 27 Ocak'ta yatmaya başlıyor.

FARKLAR YATIYOR

EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI

GÖREV | MEVCUT MAAŞ (TL) | ZAMLI MAAŞ (TL) | FARK (TL)

MÜSTEŞAR (1/1) 11.806 15.459 3.653

GENEL MÜDÜR (1/1) 10.435 13.664 3.229

ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS - 1/4) 4.004 5.243 1.239

MEMUR (LİSANS - 1/4) 3.918 5.130 1.212

ÖĞRETMEN (1/4) 4.029 5.275 1.246

KAYMAKAM 1. SINIF (1/4) 6.840 8.956 2.116

POLİS MEMURU (8/1) 4.167 5.456 1.289

HEMŞİRE (LİSANS-1/4) 3.916 5.128 1.212

MÜHENDİS (1/4) 4.913 6.433 1.520

TEKNİSYEN (LİSE-1/4) 3.419 4.477 1.058

PROFESÖR (1/4) 9.346 12.238 2.892

İMAM-HATİP 4.029 5.275 1.246

AVUKAT (1/4) 4.029 5.275 1.246

TABAN AYLIK 3.275,90 4.289,79 1.013,89

NOT: EK ÖDEME DAHİLDİR.

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