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Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli memur maaşları ne kadar oldu? Ne kadar fark yatırılacak? Faruk Erdem A Haber'de anlattı
Emekli memur maaşlarında farklar hesaplara 27 Ocak'ta yatmaya başlıyor.
FARKLAR YATIYOR
EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI
GÖREV | MEVCUT MAAŞ (TL) | ZAMLI MAAŞ (TL) | FARK (TL)
MÜSTEŞAR (1/1) 11.806 15.459 3.653
GENEL MÜDÜR (1/1) 10.435 13.664 3.229
ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS - 1/4) 4.004 5.243 1.239
MEMUR (LİSANS - 1/4) 3.918 5.130 1.212
ÖĞRETMEN (1/4) 4.029 5.275 1.246
KAYMAKAM 1. SINIF (1/4) 6.840 8.956 2.116
POLİS MEMURU (8/1) 4.167 5.456 1.289
HEMŞİRE (LİSANS-1/4) 3.916 5.128 1.212
MÜHENDİS (1/4) 4.913 6.433 1.520
TEKNİSYEN (LİSE-1/4) 3.419 4.477 1.058
PROFESÖR (1/4) 9.346 12.238 2.892
İMAM-HATİP 4.029 5.275 1.246
AVUKAT (1/4) 4.029 5.275 1.246
TABAN AYLIK 3.275,90 4.289,79 1.013,89
NOT: EK ÖDEME DAHİLDİR.