13 Şubat 2025, Perşembe
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Emekli bayram ikramiyesi için 3 formül! Emeklilere promosyon tavsiyesi: Sabredin
Emeklilerin dört gözle beklediği bayram ikramiyesi için tarih belli oldu. Emeklilere bayram ikramiyesinin ne kadar verileceği, 21 Şubat'ta yapılacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda ele alınacak. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin detayları anlattı. Erdem, emeklilere banka promosyonu için tavsiyede bulundu.