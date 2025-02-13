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Emekli bayram ikramiyesi için 3 formül! Emeklilere promosyon tavsiyesi: Sabredin

Emekli bayram ikramiyesi için 3 formül! Emeklilere promosyon tavsiyesi: Sabredin

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.02.2025 10:03
Emeklilerin dört gözle beklediği bayram ikramiyesi için tarih belli oldu. Emeklilere bayram ikramiyesinin ne kadar verileceği, 21 Şubat'ta yapılacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda ele alınacak. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin detayları anlattı. Erdem, emeklilere banka promosyonu için tavsiyede bulundu.
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Emekli bayram ikramiyesi için 3 formül! Emeklilere promosyon tavsiyesi: Sabredin
Emekli bayram ikramiyesi için 3 formül
Emekli bayram ikramiyesi için 3 formül
Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
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