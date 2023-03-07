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Elon Musk’a şok! Rekabet Kurulu’ndan dikkat çeken Twitter kararı

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Giriş: 07.03.2023 09:49
Rekabet Kurulu, SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın, Twitter Inc'in tek kontrolünü devralması işlemine onay verirken, Elon R. Musk’a 2022 yılına ait Türkiye’de elde edilen gayri safi gelirinin binde biri oranında olmak üzere idari para cezası uygulanmasına karar verdi. İşte detaylar...
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