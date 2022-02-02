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Elektrik faturam kaç lira olacak? İşte elektrikte yeni kademe için örnek hesaplama

A Haber
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Giriş: 02.02.2022 10:25
Elektrik fatura tarifelerinde kilovat oranı değişti. 2022 elektrik faturasında yeni düzenleme nasıl oldu? Fatura nasıl hesaplanacak? Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.
Elektrik faturam kaç lira olacak? ELEKTRİK FATURAM KAÇ LİRA OLACAK?
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Elektrik faturam kaç lira olacak?
Elektrik faturam kaç lira olacak?
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