Elektrik faturam kaç lira olacak? İşte elektrikte yeni kademe için örnek hesaplama

Elektrik fatura tarifelerinde kilovat oranı değişti. 2022 elektrik faturasında yeni düzenleme nasıl oldu? Fatura nasıl hesaplanacak? Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.

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