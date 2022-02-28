28 Şubat 2022, Pazartesi
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Elektrik faturalarına KDV düzenlemesi! Başkan Erdoğan duyurdu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan elektrik faturalarıyla ilgili olarak, ‘’Elektrik faturalarında KDV yüzde 18’den 8’e düşürülmüştür’’ ifadelerini kullandı.