28 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Elektrik faturalarına KDV düzenlemesi! Başkan Erdoğan duyurdu

Elektrik faturalarına KDV düzenlemesi! Başkan Erdoğan duyurdu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.02.2022 20:46
Güncelleme:28.02.2022 20:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan elektrik faturalarıyla ilgili olarak, ‘’Elektrik faturalarında KDV yüzde 18’den 8’e düşürülmüştür’’ ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan: Elektrik faturalarında KDV yüzde 18’den 8’e düşürülmüştür
Başkan Erdoğan: Elektrik faturalarında KDV yüzde 18’den 8’e düşürülmüştür
Rus ekonomisine savaş darbesi!
Rus ekonomisine savaş darbesi!
Savaş korkusu! Gıda krizi kapıda mı?
Savaş korkusu! Gıda krizi kapıda mı?
Rusya’ya yaptırım ablukası!
Rusya’ya yaptırım ablukası!
Küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna depremi!
Küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna depremi!
Hazine Bakanlığı’ndan açıklama
Hazine Bakanlığı’ndan açıklama
Rusya ekonomisi nasıl etkilendi?
Rusya ekonomisi nasıl etkilendi?
Dolar, altın ve petrol fiyatları ne olur? Ukrayna – Rusya savaşı kime yarar?
Dolar, altın ve petrol fiyatları ne olur? Ukrayna – Rusya savaşı kime yarar?
Faturala indirim 1 Mart’ta!
Faturala indirim 1 Mart'ta!
Altın yeni rekor kırar mı?
Altın yeni rekor kırar mı?
İşte Rusya’nın en büyük kozu
İşte Rusya'nın en büyük kozu
Baykar paylaştı: Akıncı şimşeklerin takibinde
Baykar paylaştı: "Akıncı" şimşeklerin takibinde
Daha Fazla Video Göster