Ekonomiye dolar üzerinden saldırı! Dolar ve euroda anormal yükselişin nedeni ne? İşte perde arkası...

Son dakika haberi... Spekülatif ekonomik saldırıları kimler nasıl yönlendiriyor? Ekonomi neden hedefte? Kurlardaki anormal yükselişin perde arkasında ne var? AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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