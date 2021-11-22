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Ekonomiye dolar üzerinden saldırı! Dolar ve euroda anormal yükselişin nedeni ne? İşte perde arkası...

A Haber
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Giriş: 22.11.2021 13:26
Son dakika haberi... Spekülatif ekonomik saldırıları kimler nasıl yönlendiriyor? Ekonomi neden hedefte? Kurlardaki anormal yükselişin perde arkasında ne var? AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Ekonomiye dolar üzerinden saldırı EKONOMİYE DOLAR ÜZERİNDEN SALDIRI
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Ekonomiye dolar üzerinden saldırı
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