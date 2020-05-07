Ekonomist Rahmi İncekara A Haber'de TL'ye saldırıyı değerlendirdi! TL'nin değer kaybetmesi için yaptılar...

Ekonomist Rahmi İncekara, A Haber canlı yayınında Londra merkezli kuruluşların Türk lirasına yaptığı manipülatif saldırıyı değerlendirdi. İncekara, İngiltere'nin Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi için kasıtlı olarak bu işlemi yaptığını belirtti.

A Haber canlı yayınına bağlanan ekonomist Rahmi İncekara, Türk lirasına yapılan saldırıyı değerlendirdi.

"TL'NİN DEĞER KAYBETMESİ İÇİN YAPILIYOR"

Çarpıcı açıklamalarda bulunan ekonomist Rahmi İncekara, "Pandemi nedeniyle gelişmekte olan ülkelerde döviz konusunda bir sıkıntı oldu. Özellikle ABD merkez bankasının biraz daha doları bollaştırmasından dolayı daha az etkilenebilir diye düşünüyorduk ama bu normal bir durumdu. Özellikle Türk lirasının aşağı satılmasıyla dövizin daha fazla talep edilmesini önlemeye yönelik hamle yapılmıştı. Daha fazla Türk lirasının değer kaybetmemesi için hamle yapmıştık." dedi.

İngiltere'nin saldırılarına da değinen İncekara, "İngiltere her ne kadar doları alıp TL'yi verme, TL'yi alıp doları verme işlemini kapattık dese bile aktifti. İngiltere özellikle ellerinde TL olmadan bu işlemleri yaparak TL'nin daha fazla değer kaybedeceğini düşündüklerinden dolayı bu yola başvurdular." şeklinde konuştu.