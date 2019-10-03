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03.10.2019

Ekonomist Mevlüt Tatlıyer enflasyon rakamlarının detaylarını anlattı! Ekim ve Kasım ayı oranı tahminini açıkladı |Video

TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 2019 yılı Eylül ayında yıllık TÜFE yüzde 9,26'ya düştü. Son açıklanan bu rakamları A Haber canlı yayınında değerlendiren Ekonomist Mevlüt Tatlıyer, "Türkiye'de 2004 yılından itibaren geçerli olan tek haneli rakamlar 2020 yılından itibaren kalıcı olarak devam edecektir." ifadelerini kullandı. Öte yandan Tatlıyer, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarına dair tahminlerini de paylaştı.

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