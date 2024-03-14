Ekmek ve simit fiyatına bakanlık şartı​

Cumhurbaşkanlığı kararı ile bundan böyle ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde Ticaret Bakanlığı'nın olumlu onayı aranacak. İl komisyonu fiyatı bakanlık onayına sunacak.

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