03 Kasım 2023, Cuma
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Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı! Enflasyon ekim ayında düştü
Piyasaların ve vatandaşların merakla beklediği enflasyon verileri açıklandı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada enflasyonun ekimde aylık bazda yüzde 3,43 arttığı kaydedilirken, yıllık fiyat endeksinin yüzde 61,36 olduğu kaydedildi.