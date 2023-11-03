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Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı! Enflasyon ekim ayında düştü

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Giriş: 03.11.2023 10:16
Piyasaların ve vatandaşların merakla beklediği enflasyon verileri açıklandı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada enflasyonun ekimde aylık bazda yüzde 3,43 arttığı kaydedilirken, yıllık fiyat endeksinin yüzde 61,36 olduğu kaydedildi.
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