Ek faiz indirimi kimleri kapsayacak?

Kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak ve riskli yapı stoğunu eritmek amacıyla yeni finansman paketleri resmen devreye alındı. "Yarısı Bizden" kampanyasının ardından açıklanan yeni kredi paketiyle, vatandaşlara 3 milyon TL’ye kadar limit ve %0,69 faiz oranıyla evlerini yenileme imkânı sunuluyor. İlk yıl ödemesiz, 15 yıla varan vade seçeneklerinin yer aldığı projede; dar gelirli, emekli ve şehit yakınları gibi gruplara özel ek faiz indirimleri de uygulanacak. Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi, A Haber ekranlarında Merve İzci Özmen’in konuğu olarak yeni sistemin tüm detaylarını ve başvuru şartlarını değerlendirdi.