Ege'de yenilenebilir enerji hamlesi! Üretim 3'e katlanacak

Ege Bölgesi'nde yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili yatırımlar devam ediyor. Denizli'de güneş enerjisinden yılda 4 milyon kilovatsaat elektrik üretimi hedefleniyor.

8 bin 480 güneş paneli ile enerji üretimi 3'e katlanacak

Ege Bölgesi'nde yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım hız kazandı

Denizli'de 3 yılda yapılan güneş enerjisi santrali ile 4,1 milyon kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirildi.

Akköy güneş enerji santrali'nin ilk aşaması 2017, ikinci aşaması da 2018 yılında tamamlandı.



39 bin metrekare alana kurulan projenin üçüncü aşaması da geçtiğimiz aylarda bitirilerek hizmete alındı.

Tamamlanan üç güneş enerji santraliyle yıllık toplam üretim hedefi 4 milyon kilovatsaat.