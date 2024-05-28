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E-ticarette tüm zamanların rekoru kırıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 10:48
E-ticarette tüm zamanların rekoru kırıldı. 2023'de hacim 1.85 trilyon TL, bu yıl beklenti ise 3,4 trilyon TL.
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