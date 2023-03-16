16 Mart 2023, Perşembe
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Dünya yeni bir krize mi giriyor? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi: Devam ederse...
Amerikan bankacılık sektörünün ardından şimdi de Avrupa büyük bir panik içinde. Uzun zamandır zor durumda olan İsviçreli Credit Suisse kendisi ile birlikte Avrupa bankacılık sektörünü de dibe çekti. Dünya yeni krize mi giriyor? Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.