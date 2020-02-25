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25.02.2020

Dünya devletleri borç batağında yüzüyor! Türkiye Avrupa'dan daha iyi

Dünyada ülkelerin toplam borcu 253 trilyon dolarla rekor seviyeye çıktı. Dünyada birçok ülkenin kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde yüzün üzerine ulaşırken Türkiye’de bu oran sadece yüzde 30 seviyesinde kaldı.

Dünya devletleri borç batağında yüzüyor. 253 trilyon dolara ulaşan ülkelerin kamu borçları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. 2020 yılında büyük bir değişim sürecine giren Türkiye ise kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranı bakımından dünya ülkelerinden pozitif ayrışıyor.



ABD'NİN BORCU REKOR DÜZEYDE
Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin resmi açıklamalarına göre kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranı %106,9 seviyesinde bulunuyor. Ancak ABD'nin önde gelen finans şirketlerinden birine göre ABD'nin devlet borcu ülkenin gayrisafi milli hasılasının %1832'sini oluşturuyor. Bu oran ABD'nin iddia ettiğinin tam 10 katına tekabül ediyor. Dünyanın en büyük ekonomisinde durum böyleyken Türkiye'de bu oran ise sadece %30 seviyesinde.



Dünyanın diğer ülkelerinde de durum ABD'den farklı değil. Dünyanın en büyük 3. Ekonomisi Japonya'da bu oran % 238 seviyesine kadar çıkmış durumda. AB'de de durumun vehameti gittikçe artıyor.

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