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Dolardaki düşüş yarın da sürecek! Dolar daha fazla düşecek mi? Dilek Güngör A Haber'de duyurdu

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Giriş: 20.12.2021 22:10
A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör dolarda yaşanan sert düşüşe yönelik açıklamalarda bulundu. Doların yarın da düşmeye devam edeceğini söyleyen Güngör piyasaya ilişkin beklentilerini açıkladı. Dolar neden düşüyor? Dolar ne kadar olacak? İşte detaylar...
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