Dolar için 2023 uyarısı! Ralli sona erecek piyasalar nefes alacak

Dünya piyasalarında son dönemde dolarda yaşanan yükseliş dikkat çekerken, ABD bankalarından 2023 yılına ilişkin dolar hakkında yeni tahminler geldi. ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, doların 2023 yılında düşeceğini paylaşırken konunun uzmanları da A Haber'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2023'te dolar ne kadar olacak? İşte detaylar...