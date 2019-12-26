Dolar euro ve altında son durum ne? 26 Aralık 2019 Cuma canlı takip |Video

Dolar euro ve altın fiyatlarında son durum ne? Dolar yükselecek mi? Altın almalı mı? Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tüm bu soruların yanıtı A Haber yanında verdi.

Dolar euro ve altın fiyatlarında son durum ne? Dolar yükselecek mi? Altın almalı mı? Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tüm bu soruların yanıtı A Haber yanında verdi.

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