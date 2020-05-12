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Videolar Ekonomi Videoları Dolar düşüyor! Uzman isimden canlı yayında flaş dolar tahmini... |12 Mayıs Salı dolar ne kadar oldu?

Dolar düşüyor! Uzman isimden canlı yayında flaş dolar tahmini... |12 Mayıs Salı dolar ne kadar oldu?

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12.05.2020
Dolarda düşüş sürüyor. Londra merkezli saldırı sonrası 7 lira 20 kuruşun üzerini gören dolar alınan önlemler sonrası kısa sürede 6 lira sınırına geriledi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, doların 6.84 sınırına kadar gerileyebileceğini düşüşün devam edeceğini A Haber canlı yayınında açıkladı. Peki 12 Mayıs Salı günü piyasalarda son durum ne? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? İşte en güncel rakamlar...

Dolarda düşüş sürüyor. Londra merkezli saldırı sonrası 7 lira 20 kuruşun üzerini gören dolar alınan önlemler sonrası kısa sürede 6 lira sınırına geriledi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, doların 6.84 sınırına kadar gerileyebileceğini düşüşün devam edeceğini A Haber canlı yayınında açıkladı.

Peki 12 Mayıs Salı günü piyasalarda son durum ne? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? İşte en güncel rakamlar...

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