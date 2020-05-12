Dolar düşüyor! Uzman isimden canlı yayında flaş dolar tahmini... |12 Mayıs Salı dolar ne kadar oldu?

Dolarda düşüş sürüyor. Londra merkezli saldırı sonrası 7 lira 20 kuruşun üzerini gören dolar alınan önlemler sonrası kısa sürede 6 lira sınırına geriledi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, doların 6.84 sınırına kadar gerileyebileceğini düşüşün devam edeceğini A Haber canlı yayınında açıkladı. Peki 12 Mayıs Salı günü piyasalarda son durum ne? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? İşte en güncel rakamlar...

Dolarda düşüş sürüyor. Londra merkezli saldırı sonrası 7 lira 20 kuruşun üzerini gören dolar alınan önlemler sonrası kısa sürede 6 lira sınırına geriledi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, doların 6.84 sınırına kadar gerileyebileceğini düşüşün devam edeceğini A Haber canlı yayınında açıkladı.

Peki 12 Mayıs Salı günü piyasalarda son durum ne? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? İşte en güncel rakamlar...

12 MAYIS SALI DOLAR NE KADAR OLDU? CANLI TAKİP