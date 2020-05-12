Altın fiyatlarında sert düşüş | 12 Mayıs Salı çeyrek ve gram altın ne kadar? Video

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor. 400 lira sınırına yaklaşan gram altın fiyat 383 liraya kadar geriledi. Peki altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, altın fiyatlarındaki gerilemeyi A Haber canlı yayınında yorumladı. Erdem "Altın almalı mı, satmalı mı?" sorusuna ise her iki işlem içinde biraz daha beklenmesinin doğru olabileceğini söyledi.

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor. 400 lira sınırına yaklaşan gram altın fiyat 383 liraya kadar geriledi. Peki altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, altın fiyatlarındaki gerilemeyi A Haber canlı yayınında yorumladı.

Erdem "Altın almalı mı, satmalı mı?" sorusuna ise her iki işlem içinde biraz daha beklenmesinin doğru olabileceğini söyledi.

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