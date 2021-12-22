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Dolar düştü etiketler değişecek mi? Sıra stokçu ve fırsatçıda

A Haber
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Giriş: 22.12.2021 10:42
Son dakika haberi... Döviz kurundaki düşüşün ardından herkesin merak ettiği konu marketlerde düşüşün ne zaman geleceği. Dövizi bahane ederek zam yapanlar fiyatları ne zaman indirecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Değiştirmek zorundalar. Değiştirmezlerse gelir otorite size değiştirtir. Ondan sonra da size ceza verdikleri zaman ağlıyorsunuz işte bu cezalar çok ağır diye." ifadelerini kullandı.
Sıra stokçu ve fırsatçıda SIRA STOKÇU VE FIRSATÇIDA
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