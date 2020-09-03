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Doğalgaz keşifleri Türkiye’ye hangi avantajları sağlayacak? A Para'da flaş açıklamalar: Bu daha başlangıç

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Giriş: 03.09.2020 17:03
Güncelleme:03.09.2020 17:04
Başkan Erdoğan, "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih gemimiz, Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulundu" açıklamasını yaparak 'Müjde'yi verdi. Ekonomistler ise eksen değiştirecek bu keşifle enerji piyasasında Türkiye'nin avantajlarını değerlendirdi. BAU Global College Ceo'su Dr. Başak Akdemir A Para'da Türkiye'nin son dönemdeki enerji faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunurken dikkat çeken ifadeler kullandı. Akdemir, Türkiye'nin doğal gazı buldukça enflasyonun düşeceğini belirterek, "Türkiye keşif sonrası uzun yıllar beklemeden bu gazı kullanıma sunabilir" dedi.

"Türkiye'nin doğal gaz keşfi ne avantajlar sağlayacak?" sorusunu A Para'da BAU Global College Ceo'su Dr. Başak Akdemir yanıtladı.

"YILLIK TALEBİN YÜZDE 20'SİNİ KARŞILAYACAK"
Türkiye'nin yıllık 40 milyar dolarlık bir enerji ithalatı olduğunu belirten Akdemir, "Türkiye'nin en önemli ithalat kalemlerini petrol ve doğal gaz oluşturuyor. Yıllık 12 milyar doğal gaz ithal eden Türkiye sadece Sakarya'da bulduğu doğal gaz ile yıllık talebinin yüzde 20'sini karşılayabilecek" dedi.

"DOĞAL GAZI BULDUKÇA ENFLASYON DÜŞECEK"
Türkiye'nin doğal gazı buldukça cari açığın ortadan kalkması ve enflasyonun düşmesi anlamında önemli olduğunu vurgulayarak, "Biz doğal gazı buldukça enflasyon düşecek, sadece gaz fiyatları olarak değerlendirmemek lazım. Hayatın ucuzlayacağını düşünmek lazım. Daha önce söylediğim gibi doğal gazı bulmamız için aramamız gerekiyor. Biz bugün artık bütün bu gemilere sahibiz" dedi.

"BU KEŞİF DAHA BAŞLANGIÇ"
Türkiye'nin uzun yıllar beklemeden bu doğal gazı kullanıma sunabileceğinin altını çizerek, "Hem Doğu Akdeniz'de hem Karadeniz'de arama çalışmaları devam ediyor. Ben bu keşfin daha başlangıç olduğunu düşünüyorum" dedi.

"PAZARLIKTA TÜRKİYE'NİN ELİ GÜÇLENECEK"
Türkiye'nin her türlü yetişmiş elemana sahip olduğunu ifade eden Akdemir, "Türkiye'nin biraz sabra ihtiyacı var. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Türkiye 2023 yılında bu doğal gazı kullanmayı hedefliyor. Böyle bir doğal gaz rezervlerine sahip olmak öncelikle uzun dönemli kontratların yenilenmesi bağlamında Türkiye'nin pazarlık gücünü artıracak. Türkiye daha fazla ekonomik güce sahip olarak pazarlık masalarına oturacak. Koronavirüs sürecinde dünyada yakıta olan talebin azalmasıyla zaten fiyatlarda bir düşüş var. Bu bizim kontratların yenilenmesinde bizim elimizi güçlendiren konular olacak" dedi.

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