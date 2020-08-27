Bakan Albayrak doğalgaz faturalarında müjdeyi vermişti! A Haber'de flaş açıklama: Faturalarda yüzde 50 rahatlama olabilir
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı bir televizyon programında doğalgaz faturaları ile ilgili önemli bir müjde vermişti. Doğalgaz rezervinin bulunması ile birlikte faturalarda indirim olacak ve bunun 2023 öncesi olması için de çalışıyoruz açıklamasını yapmıştı. Bakan Albayrak'ın bu açıklamalarına tüketicilerden de akademi dünyasından da olumlu tepkiler geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı bir televizyon programında doğalgaz faturaları ile ilgili önemli bir müjde vermişti. Doğalgaz rezervinin bulunması ile birlikte faturalarda indirim olacak ve bunun 2023 öncesi olması için de çalışıyoruz açıklamasını yapmıştı. Bakan Albayrak'ın bu açıklamalarına tüketicilerden de akademi dünyasından da olumlu tepkiler geldi.
*Düşerse çok seviniriz zaten İnşallah hepimiz için hayırlı olur.
*Doğalgaz faturası inşallah iner. Temennimiz budur. Biz inanıyoruz inanan kazanır. Hainler hiçbir zaman için inanmamışlardır.
*Şimdi biz ucuza kullanacağız bulduğumuz için. Öyle olması gerekiyor.
Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, bulunan yeni rezervle ilgili A Haber'e açıklamalarda bulundu.
FATURALARDA YÜZDE ELLİ RAHATLAMA OLABİLİR
Şu anda Türkiye doğalgazı Avrupa Birliği ülkelerine göre iki kat daha fazla pahalı alıyor.
Eğer biz kendi doğalgazımızı hizmete alırsak demek ki en azından bir yüzde 50 gibi bir rahatlama olacak.
ELİMİZDE PAZARLIK GÜCÜMÜZ OLACAK
Bir başka husus bizim kendi gazımızın olması bu bahsettiğim ülkelerle yapmış olduğumuz anlaşmaların bir çoğu 2021'de bitiyor. Bu anlaşmalar bittiği zaman da elimizde pazarlık gücümüz olacak. Bize dayattıkları fiyat yerine diyecek ki "Hayır. Biz şu fiyattan almak istiyoruz."