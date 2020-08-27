Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı bir televizyon programında doğalgaz faturaları ile ilgili önemli bir müjde vermişti. Doğalgaz rezervinin bulunması ile birlikte faturalarda indirim olacak ve bunun 2023 öncesi olması için de çalışıyoruz açıklamasını yapmıştı. Bakan Albayrak'ın bu açıklamalarına tüketicilerden de akademi dünyasından da olumlu tepkiler geldi.