Doğalgaz indirimi faturaya nasıl yansıyacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konutlarda 'ücretsiz gaz müjdesi' Resmi Gazete'de yayımlandı. A Haber muhabiri Esra Keskin ve konuğu İbrahim Baran faturalardaki düşüş miktarını ve diğer ayrıntılarını aktardı.