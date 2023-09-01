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Doğal gaz fiyatlarında eylül tarifesi! BOTAŞ detayları duyurdu: Değişikliğe gidilmedi

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Giriş: 01.09.2023 09:18
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ tarafından yapılan açıklamada eylül ayı itibariyle doğal gaz fiyatlarına yönelik detaylar paylaşıldı. Yapılan açıklamada elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığı belirtildi. İşte detaylar...
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Doğal gaz fiyatlarında eylül tarifesi
Doğal gaz fiyatlarında eylül tarifesi
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