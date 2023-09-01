Doğal gaz fiyatlarında eylül tarifesi! BOTAŞ detayları duyurdu: Değişikliğe gidilmedi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ tarafından yapılan açıklamada eylül ayı itibariyle doğal gaz fiyatlarına yönelik detaylar paylaşıldı. Yapılan açıklamada elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığı belirtildi. İşte detaylar...

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