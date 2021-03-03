- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Dikkat tehlike var! Kripto para nedir? Güvenilir mi? Faruk Erdem A Haber'de anlattı
Son dakika ekonomi haberleri... Kripto para (Bitcoin) nedir? Hangi riskleri taşıyor? Güvenilir mi? Otoriteler ne diyor? Nasıl yaklaşılmalı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.
Son dakika ekonomi haberleri... Kripto para (Bitcoin) nedir? Hangi riskleri taşıyor? Güvenilir mi? Otoriteler ne diyor? Nasıl yaklaşılmalı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.