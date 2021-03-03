Dikkat tehlike var! Kripto para nedir?​ Güvenilir mi? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

Son dakika ekonomi haberleri... Kripto para (Bitcoin) nedir? Hangi riskleri taşıyor? Güvenilir mi? Otoriteler ne diyor? Nasıl yaklaşılmalı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.

Son dakika ekonomi haberleri... Kripto para (Bitcoin) nedir? Hangi riskleri taşıyor? Güvenilir mi? Otoriteler ne diyor? Nasıl yaklaşılmalı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.