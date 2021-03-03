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Dikkat tehlike var! Kripto para nedir?​ Güvenilir mi? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 03.03.2021 10:21
Güncelleme:03.03.2021 12:08
Son dakika ekonomi haberleri... Kripto para (Bitcoin) nedir? Hangi riskleri taşıyor? Güvenilir mi? Otoriteler ne diyor? Nasıl yaklaşılmalı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.

Son dakika ekonomi haberleri... Kripto para (Bitcoin) nedir? Hangi riskleri taşıyor? Güvenilir mi? Otoriteler ne diyor? Nasıl yaklaşılmalı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.

Dikkat tehlike var! Kripto para nedir? DİKKAT TEHLİKE VAR! KRİPTO PARA NEDİR?
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