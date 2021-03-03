Dikkat tehlike var! Kripto para nedir? Güvenilir mi? Faruk Erdem A Haber'de anlattı
Son dakika ekonomi haberleri... Kripto para (Bitcoin) nedir? Hangi riskleri taşıyor? Güvenilir mi? Otoriteler ne diyor? Nasıl yaklaşılmalı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.
Son dakika ekonomi haberleri... Kripto para (Bitcoin) nedir? Hangi riskleri taşıyor? Güvenilir mi? Otoriteler ne diyor? Nasıl yaklaşılmalı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.
KRİPTO PARA NEDİR?
- BLOK ZİNCİR TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİLEN SANAL PARALAR
- DÜNYADA 8 BİNDEN FAZLA SANAL PARA BULUNUYOR
- EN ÇOK YATIRIM BİTCOİN'E YAPILIYOR
- ARACILAR VASITASIYLA ALINIP SATILIYOR
- HİÇBİR OTORİTEYE BAĞLI OLMADAN GÖNDERİLİYOR
- BİR SAHİBİ, CEO'SU, FİRMASI BULUNMUYOR
HANGİ RİSKLERİ TAŞIYOR?
- SAHİBİ YOK, MUHATAP BULUNMUYOR
- PARA TRANSFERİNDE DENETİM YOK, BİR ANDA VARLIĞINIZ YOK OLABİLİR
- KONTROL OLMADIĞI İÇİN SUÇ ÖRGÜTLERİ PARA TRANSFERİNDE KULLANIYOR
- İSTENDİĞİ AN FİYATI AŞIRI İNDİRİLİP PARANIZ ALINIYOR
- YÜKSELDİĞİNDE SATIŞ YAPMANIZ ENGELLENİYOR
- ÇIKMAK İSTEYENLER KURTULAMIYOR
- DOLANDIRICILAR İLGİYİ GÖRÜP BU ALANDA CİRİT ATIYOR
- SPEKÜLATÖRLER FİYATI ARTIRMAK İÇİN PR YAPIYOR
OTORİTELER NE DİYOR?
- IMF VE AVRUPA MERKEZ BANKASI RAPORLARINDA TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKİYOR
- ABD HAZİNE BAKANI YELLEN, "TERÖRİZMİN FİNANSMANINDA BİR ARAÇ" DİYOR
- TANINMIŞ YATIRIMCILAR 'UZAK DURULMASI' TAVSİYESİNDE BULUNUYOR
- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 'DÜNYADAKİ ENDİŞELERİ PAYLAŞIYORUZ, ÇALIŞMA YAPIYORUZ' DİYOR
- MASAK ŞÜPHELİ GÖRDÜĞÜ 120 MİLYON LİRAYA YAKIN KRİPTO PARAYA BLOKE KOYDU
NASIL YAKLAŞMALI?
- EĞER SOKAĞA ATILACAK PARANIZ VARSA TAM SİZE GÖRE
- AKŞAM FAKİR YATIP SABAH ZENGİN KALKMA HAYALİNİZ VARSA BUNU KULLANIYORLAR
- HERHANGİ BİR YASAYA VEYA DÜZENLEMEYE BAĞLI DEĞİL. SAHİPSİZ KALIRSINIZ
- ARKASINDA BİR OTORİTE OLMAYAN SİSTEMLERE TEMKİNLİ YAKLAŞIN
- ARKADAŞ, SOSYAL MEDYA TAVSİYELERİ İLE PARANIZDAN OLMAYIN
- EMANET PARAYLA, KREDİ ÇEKEREK PARANIZI BİR BİLİNMEZE YATIRMAYIN