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Devletten hastasına bakana 1.797 TL maaş | Şartlar neler? Başvuru nasıl? Faruk Erdem canlı yayında anlattı

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Giriş: 05.10.2021 11:13
Devlet, hastası olana, yaşlı bakımı üstlenene, engelli çocuğuna bakana evde bakım desteği sağlıyor. Kimler yararlanıyor? Hasta için şartlar neler? Gelir şartları neler? Kaç TL maaş ödeniyor? Başvuru nasıl yapılıyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili detayları canlı yayında anlattı.

KİMLER YARARLANIYOR?

- EVDE ENGELLİ VEYA HASTA YAKINAN BAKANLAR

- HASTA KİŞİNİN AKRABASI VEYA VASİSİ OLANLAR

HASTA İÇİN ŞARTLAR NELER?

- HASTANIN YÜZDE 50 VE ÜZERİ RAPORU OLMASI

- RAPORDA "BAKIMA MUHTAÇ" İBARESİNİN YER ALMASI

GELİR ŞARTLARI NELER?

- HANEYE GİREN GELİRE BAKILIYOR

- KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİRİN ASGARİ ÜCRETİN (AGİ HARİÇ) 3'TE 2'SİNDE AZ OLMASI GEREKİR

- 2021 İÇİN BU TUTAR 1.705 TL

KAÇ LİRA MAAŞ ÖDENİYOR?

- MAAŞ HER YIL OCAK VE TEMMUZ AYINDA ARTIYOR

- ŞU ANDA ÖDENEN MAAŞ 1797 LİRA

NASIL BAŞVURULUYOR?

- İKAMETİN BULUNDUĞU YERDEKİ KAYMAKAMLIĞA BAŞVURULUYOR

- AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ BAŞVURUYU SONUÇLANDIRIYOR

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