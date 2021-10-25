Devlet karşılıksız ödüyor! Ev almak isteyene devlet desteği | Ev alana 31 bin TL

Ev almak isteyenlere devlet de bir destek mekanizmasıyla yardımcı oluyor. Ev almak isteyenlerin devlet desteğinden faydalanması için gereken şartlar neler? Ev alana devlet ne kadar destek veriyor? Kimler yararlanıyor? Nasıl uygulanıyor? Devlet katkısı için geçerli tutarlar ne? Ödeme dönemine göre en düşük ve en yüksek birikim tutarları neler? İşte bilinmesi gerekenler...

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