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Depremzedeye kira yardımı! 330 bin depremzedenin kira yardımı bayramdan önce ödenecek

A Haber
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Giriş: 19.06.2023 10:37
Son dakika haberleri… 330 bin depremzedenin kira yardımı Kurban Bayramı öncesinde ödenecek.  Ayrıntıları bölgede bulunan A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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