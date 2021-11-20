Darbe ile doğup darbeleri desteklemek! İşte geçmişten bugüne TÜSİAD gerçeği

A Haber kurulduğu günden bu yana kendi çıkarları uğruna halka ve halkın hükümetlerine hep tepeden bakan bir oluşum olan TÜSİAD'ın gerçeklerini ekranlara getirdi. Aslında ekonomik bir oluşum ama açıklamalarıyla siyasetçilere ve hükümetlere gözdağı vermeye çalışan bir dernekten izlemini veriyor. İşte geçmişten bugüne TÜSİAD gerçeği...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN