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Darbe ile doğup darbeleri desteklemek! İşte geçmişten bugüne TÜSİAD gerçeği

A Haber
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Giriş: 20.11.2021 16:25
A Haber kurulduğu günden bu yana kendi çıkarları uğruna halka ve halkın hükümetlerine hep tepeden bakan bir oluşum olan TÜSİAD'ın gerçeklerini ekranlara getirdi. Aslında ekonomik bir oluşum ama açıklamalarıyla siyasetçilere ve hükümetlere gözdağı vermeye çalışan bir dernekten izlemini veriyor. İşte geçmişten bugüne TÜSİAD gerçeği...
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İşte geçmişten bugüne TÜSİAD gerçeği
İşte geçmişten bugüne TÜSİAD gerçeği
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