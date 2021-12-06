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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Büyümenin yüzde 10'u aşmasını bekliyoruz

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Giriş: 06.12.2021 13:02
Son dakika haberine göre... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye ekonomisi, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4 büyümeyi başarmıştır. Böylece yılın ilk dokuz ayında yüzde 11,7 oranında büyüyerek oldukça güçlü bir görünüm sergilemiştir. Bu yılın tamamında büyümenin yüzde 10'u aşmasını bekliyoruz." dedi. Türk parasının manüpülatif ataklara maruz kaldığını belirten Fuat Oktay, “Vatandaşı enflasyonun etkilerine karşı koruyacağız" ifadelerini kullandı.
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