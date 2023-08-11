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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz finans temsilcileriyle buluşacak

A Haber
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Giriş: 11.08.2023 09:29
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün İstanbul'da finans dünyasının temsilcileri ile bir araya gelecek. A Para muhabiri Rıfat Fırat detayları aktardı.
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