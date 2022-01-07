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Cumhur İttifakı’ndan TÜSİAD’a tepki: Halka negatif yönde bilgi veriyor

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Giriş: 07.01.2022 10:39
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin enflasyon üzerinden yeni ekonomik modeli hedef alan açıklamalarına Cumhur İttifakı'ndan tepki geldi. AK Parti Milletvekili İsmail Güneş, TÜSİAD Başkanı'nın sözlerini "Talihsiz bir açıklama" olarak nitelendirdi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da, TÜSİAD'ın ekonomide yaşanan olumlu gelişmeleri görmek istemediğini söyledi.
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