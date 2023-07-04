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CHP ve İYİ Parti esnafa karşı birleşti! Ticaret Bakanı Ömer Bolat mahkemede esnafı savunacak

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Giriş: 04.07.2023 16:26
Ticaret Bakanı Ömer Bolat,, 6 Temmuz Perşembe günü CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne taşıdığı e-Ticaret yasasına ilişkin sunum yaparak küçük esnafın haklarını savunacak. İşte tüm detaylar…
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