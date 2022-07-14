14 Temmuz 2022, Perşembe
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Çarklar dönüyor! Sanayi üretimi yıllık yüzde 9,1 arttı: Türkiye’nin büyümesinin ayak sesleri geliyor
Son dakika ekonomi haberi... Sanayi üretim rakamları açıklandı. Mayısta aylık 0,5, yıllık bazda yüzde 9,1 artış kaydetti. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, “Türkiye’nin büyümesinin ayak sesleri geliyor” ifadelerini kullandı.