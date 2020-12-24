Canlı yayında açıkladı: Altından daha çok kazandıracak! İşte 2021 yılı için kazandıracak tahminler...

Son dakika haberleri... Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? 2021 yılında altını neler bekliyor? Altın almalı mı, satmalı mı? Koronavirüs salgını altın fiyatlarını nasıl etkileyecek? Gümüş altın için alternatif olabilir mi? Altın ve gümüş için kredi çekip yatırım yapacaklara dikkat! Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş A Haber canlı yayınında yatırımcıları uyardı.

A Haber canlı yayınında yatırımcıları uyaran Altın ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş, bankdan kredi çekerek altına yatırım yapılmasının doğru bir karar olmayacağını ifade etti.

Memiş, 2021 yılında altın ve gümüş fiyatlarında 2020 yılı içerisindeki gibi agresif çıkışların beklenmediğini belirtti. Memiş, şu andaki düşüşün altın yatırımcısı için bir fırsat sunulduğunu ve uzun vadeli yatırım yapmayı düşünenleri altın alımı gerçekleştirmesi için doğru bir zaman olduğunu ifade etti.

Gümüşün ise 2021 yılında altından daha fazla kazandırabileceğini ve altını tahtından edebileceğini belirtti.