Çalışma hayatında yeni dönem! İşsizlik sigortası kanunu ile işçi ve işverene destek verilecek

Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren işsizlik sigortası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması bekleniyor. Merak edilen detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen anlattı.

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