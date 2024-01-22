22 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Çalışma hayatında yeni dönem! İşsizlik sigortası kanunu ile işçi ve işverene destek verilecek

Çalışma hayatında yeni dönem! İşsizlik sigortası kanunu ile işçi ve işverene destek verilecek

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.01.2024 15:53
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren işsizlik sigortası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması bekleniyor. Merak edilen detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günlük kiralık evlerde büyük oyun!
Günlük kiralık evlerde büyük oyun!
Çalışma hayatında yeni dönem!
Çalışma hayatında yeni dönem!
EKK sonrası açıklama geldi!
EKK sonrası açıklama geldi!
Kira gelirini beyan etmeyenler inceleniyor
Kira gelirini beyan etmeyenler inceleniyor
MB’nin yılın ilk faiz kararı ne olacak?
MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olacak?
2024’te emekli olan da refah payı alacak!
2024'te emekli olan da refah payı alacak!
Meclis’te emekliye ek zam teklifi gündemde!
Meclis'te emekliye ek zam teklifi gündemde!
Yolcu rekoru! Yüzde 19 artış sağlandı
Yolcu rekoru! Yüzde 19 artış sağlandı
Emekliye ek zam ne zaman ödenecek?
Emekliye ek zam ne zaman ödenecek?
2024 emekliler yılı olacak!
2024 emekliler yılı olacak!
Okul yemek ücretlerine fahiş zam
Okul yemek ücretlerine fahiş zam
10 soruda velilere özel okul fiyat rehberi
10 soruda velilere özel okul fiyat rehberi
Daha Fazla Video Göster