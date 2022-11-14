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Çalışanlara 1.000 TL fatura desteği! Çalışanlara doğalgaz desteği nasıl verilecek? Ödeme zorunlu mu? İsteğe bağlı mı? Kimler yararlanabilir?

A Haber
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Giriş: 14.11.2022 10:45
Çalışanlara 1000 TL fatura desteği için detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki çalışanlara doğalgaz desteği nasıl verilecek? İşverenler bu destek ödemesini yapmak zorunda mı? Doğalgaz yardımından kimler yararlanabilecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
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