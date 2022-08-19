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Borsaya 13,6 milyar TL yatırım girişi

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Giriş: 19.08.2022 16:05
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere 1-18 Ağustos arasında 13,6 milyar lira yabancı yatırım girişi gerçekleştiğini, Merkez Bankası brüt rezervinde de 3 haftalık süreçte 15,4 milyar dolar artış kaydedildiğini bildirdi.
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