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Borsadaki yükseliş tarihin en yüksek seviyesinde! Borsada yükseliş sürer mi?

A Haber
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Giriş: 06.07.2023 10:34
Borsa İstanbul’daki tarihi yükseliş devam ediyor. Bist100 endeksi yeni rekorlara imza attı. Peki borsada yükseliş sürer mi? Yatırımcılar nelere dikkat etmeli? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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