05 Şubat 2024, Pazartesi
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Borsa ve altın piyasasında neler oluyor?
Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan'dan ilk kararlar geldi. TL'yi destekleyen yeni kararlar alındı. Yeni başkanın ilk açıklamalarına ve kararlarına piyasalar nasıl tepki verdi? Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.