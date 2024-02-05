Borsa ve altın piyasasında neler oluyor?

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan'dan ilk kararlar geldi. TL'yi destekleyen yeni kararlar alındı. Yeni başkanın ilk açıklamalarına ve kararlarına piyasalar nasıl tepki verdi? Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN