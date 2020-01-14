Borsa tarihi rekora koşuyor! 121 bin seviyesini aştı

Ekonomide olumlu tablo Borsa İstanbul'da kendini gösteriyor. Borsa İstanbul'da kasımda başlayan ralli, yerel ve küresel dinamiklerle bu ayın ilk yarısında da devam ederken, BIST 100 endeksinin, 29 Ocak 2018'de gün içinde gördüğü en yüksek seviye rekoru 121.532 puanı geçmesi bekleniyor.