Borsa nasıl bir haftayı geride bıraktı? Borsada yatırımcı nelere dikkat etmeli? Hangi şirketler öne çıkıyor?

Geçen hafta BIST 100 baskılandı, bankacılık endeksi geriledi sınai yatay performansı sergiledi. Bu hafta yurtiçi piyasalarda takvim sakin. Ekonomik güven endeksi ve para politikası kurulu toplantı özeti takip edilecek.

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