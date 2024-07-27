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Borsa nasıl bir haftayı geride bıraktı? Borsada yatırımcı nelere dikkat etmeli? Hangi şirketler öne çıkıyor?

Borsa nasıl bir haftayı geride bıraktı? Borsada yatırımcı nelere dikkat etmeli? Hangi şirketler öne çıkıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.07.2024 18:36
Geçen hafta BIST 100 baskılandı, bankacılık endeksi geriledi sınai yatay performansı sergiledi. Bu hafta yurtiçi piyasalarda takvim sakin. Ekonomik güven endeksi ve para politikası kurulu toplantı özeti takip edilecek.
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Borsa nasıl bir haftayı geride bıraktı?
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